Kena: Bridge of Spirits annunciato su PS5 con un trailer di presentazione

Kena: Bridge of Spirits è un nuovo action adventure con tipica struttura in 3D annunciato per PS5 con un trailer di presentazione nel corso dell'evento in corso da parte di Sony, sviluppato dal team Ember Lab per la next gen.

Il trailer ha mostrato alcune fasi di presentazione a carattere maggiormente narrativo e altri spaccati di gameplay che hanno invece consentito di vedere qualcosa del gioco vero e proprio. Si tratta di un action adventure, o qualcosa del genere, forse con elementi RPG, anche se al momento non ci sono molti dettagli al riguardo.

In base ai frammenti di gameplay mostrati nel trailer, sembra di intuire anche una struttura con elementi platform, visto che in alcune sezioni c'erano piattaforme tra cui saltare in ampi scenari tridimensionali. Un elemento caratteristico di Kena: Bridge of Spirits, almeno da quanto è stato possibile vedere, è anche il suo particolare stile grafico.

A metà tra il fantasy orientale e il fiabesco più classico, Kena: Bridge of Spirits si caratterizza per uno stile che ricorda un po' i cartoni animati in computer grafica di Pixar, sotto certi aspetti, anche se la caratterizzazione adottata si presenta comunque molto particolare.

Anche in questo caso sembra che la componente narrativa abbia comunque una notevole importanza all'interno di tutto il progetto. In ogni caso, Kena: Bridge of Spirits dovrebbe arrivare nel corso del 2021 su PS5, in base a quanto mostrato nel trailer che trovate in questa pagina, andato in scena nel corso della presentazione di PS5.