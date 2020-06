Godfall su PS5 al lancio, ha un nuovo trailer e un periodo d'uscita

Godfall non poteva mancare in questa rassegna di giochi in arrivo su PS5, visto che si tratta, in effetti, del primo gioco in assoluto annunciato sulla nuova console Sony, che è tornato dunque a mostrarsi in questa occasione con un nuovo trailer e un periodo d'uscita.

Godfall sarà dunque un gioco di lancio per PS5, considerando che la sua uscita è prevista per l'autunno 2020, ovvero nel periodo in cui la next gen Sony dovrebbe raggiungere i negozi. Pubblicato da Gearbox e sviluppato da Counterplay Games, Godfall è un action RPG basato sul combattimento a corto raggio, che sembra avere qualcosa a che spartire con il sotto-genere dei soulslike.

Di Godfall sappiamo già varie cose, che abbiamo inizialmente raccolto nello speciale su cosa sappiamo del primo titolo PS5, ma la conoscenza si è poi approfondita con nuove informazioni arrivate in aprile. In ogni caso, il nuovo trailer non fa che ribadire quello che più o meno sappiamo, ovvero che si tratta di un action RPG molto incentrato sul sistema di combattimento in stile melee.

Una caratteristica piuttosto peculiare di Godfall è peraltro lo stile dell'ambientazione: il gioco si mostra infatti come un particolare misto tra elementi fantasy e fantascientifici, con possenti guerrieri dotati di vistose armature e armi appariscenti, il tutto condito da metallo ed effetti di luce a profusione, come vediamo in questo nuovo trailer giunto dalla presentazione di PS5 questa sera.