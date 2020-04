Godfall, nuove informazioni sulla prima esclusiva di PS5

Un articolo sulla rivista ufficiale PlayStation inglese ha svelato qualche dettaglio aggiuntivo su Godfall, la prima esclusiva console per PS5 presentata negli scorsi mesi. In realtà non c'è molto di nuovo, ma in questi tempi di magra in cui tutto viene rimandato ci possiamo accontentare.

Nell'articolo viene ribadito che si tratta di un titolo per PS5 e che non ci sarà alcuna versione PS4. La nuova console di Sony darà a Godfall un feeling unico grazie alla maggiore potenza della GPU e della CPU. Godfall è stato realizzato da un team di settantacinque persone e sarà uno miscuglio tra Monster Hunter World e Dark Souls. Nel team lavorano alcuni ex sviluppatori di Destiny 2, titolo di cui riprenderà alcuni elementi.

Godfall premierà chi giocherà in modo più aggressivo, usando le abilità in combo per fare più danni. A livello visivo è stato influenzato dalle serie The Stormlight Archive, The First Law e Foundation. Sarà un high-fantasy con il mondo di gioco diviso dai quattro elementi: terra, aria, fuoco e spirito. Il giocatore impersonerà uno degli ultimi Cavalieri dell'Ordine e dovrà fermare un evento apocalittico. All'inizio dell'avventura si sceglierà la classe selezionando una tra tre armature, tutte ampiamente personalizzabili. I boss sono pensati per affrontare più nemici contemporaneamente, in modo da respingere senza problemi chi giocherà in cooperativa.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Godfall è in sviluppo per PS5 e PC. Si parla di un lancio contemporaneo a PS5, ma diamo tempo al tempo per saperne di più.