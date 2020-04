Intel investirà 50 milioni per una risposta tecnologica contro il Coronavirus

Intel si impegna a investire 50 milioni di dollari con un'iniziativa di risposta tecnologica alla pandemia per combattere la diffusione del Coronavirus.

Intel si impegna a destinare altri 50 milioni di dollari in un'iniziativa di risposta tecnologica alla pandemia per combattere il Coronavirus, favorendo la diffusione della tecnologia laddove vengono curati i pazienti, accelerando la ricerca scientifica e garantendo l'accesso all'insegnamento online per studenti e docenti. L'impegno di Intel include un ulteriore fondo all'innovazione dedicato a richieste in cui l'accesso alle competenze e alle risorse di Intel può avere un effetto immediato. L'investimento odierno si aggiunge agli annunci precedenti di donazioni dal valore complessivo di 10 milioni di dollari a sostegno delle comunità locali durante questo periodo critico.

"Il mondo sta affrontando un'enorme sfida per combattere il COVID-19. Intel si impegna a rendere più rapido l'accesso alla tecnologia in grado di combattere l'attuale pandemia e a favorire nuove tecnologie e scoperte scientifiche che preparino meglio la società a crisi future. Condividendo le nostre competenze, risorse e tecnologie, possiamo contribuire ad accelerare le iniziative per salvare vite umane ed espandere l'accesso a servizi essenziali in tutto il mondo durante questo periodo difficile", commenta Bob Swan, Chief Executive Officer di Intel.

L'azienda, oltretutto, ha confermato di essere in prima linea per cercare di supportare tutte quelle aziende che hanno bisogno dei suoi prodotti per poter portare avanti i loro affari.

Circa 40 milioni di dollari sono destinati alle iniziative "COVID-19 Response and Readiness" e "Online Learning" di Intel. L'Intel "COVID-19 Response and Readiness Initiative" fornirà finanziamenti per accelerare le innovazioni nella diagnosi, nella cura e nello sviluppo di vaccini da parte di clienti e partner, sfruttando tecnologie come l'intelligenza artificiale, l'High-Performance Computing e la fornitura di servizi edge-to-cloud. Tramite questa iniziativa, Intel aiuterà i produttori di sistemi di assistenza sanitaria e scienze biologiche ad aumentare la disponibilità delle tecnologie e delle soluzioni utilizzate dagli ospedali per diagnosticare e curare i pazienti colpiti dal COVID-19. L'iniziativa supporterà, inoltre, la creazione di alleanze di settore allo scopo di accelerare la capacità di risposta mondiale e le politiche sanitarie internazionali per frontegiare la pandemia in corso e quelle future, sfruttando la propria esperienza nell'innovazione tecnologica nel campo della salute e delle scienze biologiche.

La "Intel Online Learning Initiative" supporterà organizzazioni no profit e business partner nel settore dell'istruzione, per offrire dispositivi e risorse di apprendimento online agli studenti che non dispongono di accesso alla tecnologia. Lavorando a stretto contatto con i distretti scolastici pubblici, questa iniziativa consentirà donazioni di PC, risorse virtuali online, linee guida per studiare da casa e assistenza per la connettività dei dispositivi. La "Intel Online Learning Initiative" si basa sull'impegno di lunga data di Intel nel campo della tecnologia finalizzata al miglioramento dell'apprendimento. Verrà avviata fin da subito negli Stati Uniti, nelle aree che ne hanno maggiormente bisogno, e si espanderà a livello globale.

Intel ha inoltre destinato fino a 10 milioni di dollari per un fondo di innovazione che supporterà le richieste di partner esterni e progetti di assistenza portati avanti dai dipendenti per rispondere alle esigenze critiche delle loro comunità. Ad esempio: