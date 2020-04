Saints Row 5 è in sviluppo, ribadisce Volition

Volition ha ribadito che Saints Row 5 è in sviluppo. Dopo l'annuncio di The Saints Row: The Third Remaster, molti si sono preoccupati per il destino del quinto capitolo della serie, ma a quanto pare non c'è di che temere perché, come scritto dall'account ufficiale di Volition su Twitter, è stata un'altra software house a occuparsi dell'edizione rimasterizzata del terzo episodio:

"Volition sta sviluppando un nuovo Saints Row. Di The Saints Row: The Third Remaster se ne sta occupando Sperasoft."

La sostanza è che si tratta di due progetti paralleli e che uno non ha sottratto risorse all'altro. Quindi, come promesso, l'annuncio di Saints Row 5 potrebbe avvenire ancora nel 2020, diventando la portata principale di un anno di forte rilancio per la serie, tra il port del quarto capitolo per Nintendo Switch, la più volte citata remaster del terzo e l'avvio della produzione del film ufficiale.

Probabilmente Saints Row 5 è un progetto ambizioso che potrebbe uscire su console di attuale generazione e sulle console next-gen, oltre che su PC. Si vociferava che sarebbe stato presentato all'E3 2020, ma evidentemente non sarà così, dato che l'evento è stato cancellato.