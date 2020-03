E3 2020 cancellata: le conseguenze, e le probabili alternative

L' E3 2020 è stata ufficialmente cancellata . Che si ami o si odi la fiera losangelina, tra gli addetti ai lavori questa è una situazione che in pochi credevano davvero di poter osservare... e invece si tratta di una dura verità, confermata recentemente da un comunicato stampa dell'ESA (l'Entertainment Software Association che della fiera si occupa ogni anno), e ribadita dalle affermazioni sui social di buona parte dei publisher che avrebbero vissuto l'evento da protagonisti. Certo, l'E3 ha già attraversato periodi difficili in passato, è stata pesantemente ridimensionata a un certo punto, e molti erano convinti che quella fase fosse nuovamente vicina per via delle problematiche gestionali delle ultime edizioni, eppure risultava davvero impossibile pronosticare una cancellazione diretta legata a una pandemia di coronavirus , tanto che noi di Multiplayer avevamo come sempre già acquistato i biglietti per gli Stati Uniti con larghissimo anticipo.

Le conferenze non sono in pericolo

Dobbiamo cominciare il discorso con una precisazione molto importante: le conferenze dell'E3 non "sono" l'E3. Molto spesso questi bombastici eventi di presentazione vengono confusi con la fiera vera e propria - ed effettivamente si tratta dei momenti mediaticamente più significativi dell'intero periodo, non lo neghiamo - ma l'evento parte in realtà dopo la loro conclusione, e nello specifico caso del 2020 si tratta in realtà degli elementi più al sicuro dopo la cancellazione. Le conferenze sono infatti facilmente sostituibili con eventi digitali in streaming.



In verità, è già stato fatto con successo più volte (i Nintendo Direct sono un esempio lampante), e seppur si perda molta della spettacolarità di uno show finemente organizzato con una cornice d'eccezione, i contenuti presentati possono tranquillamente rimanere gli stessi, tanto che Microsoft ha già confermato di volerlo fare così come lo ha fatto Ubisoft, Nintendo è una pratica certezza, e crediamo sinceramente che Bethesda e Warner seguiranno la stessa strada. Più difficile prevedere le mosse di Sony, che per ora mantiene il silenzio sui piani futuri, tuttavia viste le sperimentazioni con gli State of Play non crediamo ci saranno enormi problemi. Ah abbiamo citato Warner perché all'E3 di quest'anno era prevista anche una loro conferenza, pare legata al gioco di Harry Potter trapelato tempo fa, al nuovo Batman, e al prossimo atteso titolo di Rocksteady. Considerando l'importanza dei videogame coinvolti, sarebbe strano da parte loro non arrabattarsi come tutti gli altri.

L'attesa degli annunci, dunque, non si spegnerà, e anzi la scomparsa dell'obbligo di presentare tutto nello stesso arco temporale potrebbe spezzettarli con più grazia, permettendo a testate e influencer vari di dare più attenzione ai singoli prodotti in un periodo di tempo più rilassato. C'è solo un piccolo problema... niente prove dirette. Il motivo primario per cui la maggior parte delle testate organizza viaggi di gruppo e impiega enormi risorse per le coperture dell'E3 ogni anno è pur sempre in primis la possibilità di provare i titoli a stretto contatto con gli sviluppatori. Vero, l'E3 è una fiera che spesso mostra molto e fa provare poco - diversamente dalla Gamescom dove le demo abbondano - e le interviste sono facilmente recuperabili, ma non c'è copertura dettagliata prima del lancio quanto un provato, e la totale impossibilità di mettere le mani sui titoli creerà non poche magagne ai siti specialistici.



Per carità, il problema sarebbe anche risolvibile, basterebbe creare delle piattaforme ad accesso limitato con demo disponibili per le testate, eppure operazioni di questo tipo richiedono investimenti di tempo e denaro ben maggiori delle sole spese per i viaggi, sono assai più complicate di quanto si creda, e possono facilmente dar vita a fughe importanti di informazioni. Crediamo insomma che qualcosa verrà fatto per "sostituire" le nostre tipiche partenze, ma non ci metteremmo la mano sul fuoco.