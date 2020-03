Dragon Ball Symphonic Experience, tour cancellato a causa del Coronavirus

Il Dragon Ball Symphonic Experience, un tour composto da tutta una serie di concerti che avrebbero dovuto tenersi in alcune aree del mondo, soprattutto in America, è stato ufficialmente cancellato. Colpa del Coronavirus, ancora una volta: una pandemia sicuramente non aiuta le stagioni concertistiche canoniche, figurarsi quelle dedicate al mondo degli anime e dei manga.

E dunque, se ieri è arrivata la buona notizia che tanti manga sono ora disponibili gratis come anti-noia da Coronavirus, è purtroppo con dispiacere che Crunchyroll riporta la cancellazione del Dragon Ball Symphonic Experience Tour. Lo stesso avrebbe proposto ai fan dell'opera di Akira Toriyama un riarrangiamento orchestrato, in una serie di concerti, delle più famose musiche dell'anime. Vari stati e nazioni stanno interrompendo gli spostamenti, e dunque anche raggiungere lo spettacolo più vicino avrebbe sicuramente costituito un problema.

La prima si sarebbe tenuta a Chicago nei prossimi giorni; Toei Animation ha direttamente cancellato l'evento, e non è chiaro se in futuro lo stesso verrà recuperato. Attualmente non vi è alcun accenno in tal senso, ma la speranza è l'ultima a morire. Possibilmente non di Covid-19.