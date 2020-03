DOOM Eternal, ecco il trailer di lancio dell'entusiasmante sparatutto infernale

DOOM Eternal si mostra con uno spettacolare trailer di lancio, pubblicato da Bethesda quando mancano ormai pochi giorni all'uscita del nuovo capitolo della serie sparatutto sviluppata da id Software.



Il momento dello Slayer è finalmente arrivato. DOOM Eternal esce la prossima settimana e, per festeggiare, siamo lieti di presentarti il trailer ufficiale di lancio in tutto il suo più brutale splendore.



Incenerisci l'Inferno e goditi più demoni, più uccisioni epiche, mostri colossali, ambienti mai visti e tanto altro nel titolo id Software più ambizioso di sempre.



Premiato come miglior gioco PC e miglior gioco d'azione all'E3 2019, DOOM Eternal sarà disponibile dal prossimo 20 marzo 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia, mentre la versione per Nintendo Switch arriverà in un secondo momento.



A differenza del precedente episodio, DOOM Eternal ci porterà a combattere per difendere il pianeta Terra dall'invasione delle truppe demoniache, utilizzando un set di armi e oggetti inediti come il rampino.



L'ormai consolidato gameplay run & gun messo a punto da id Software farà dunque un ulteriore balzo in avanti, coinvolgendoci in una vera e propria danza fatta di spostamenti rapidi e ultraviolenza.



La corposa campagna in single player, che durerà il doppio di quella di DOOM, sarà in questo caso affiancata da un entusiasmante multiplayer competitivo.