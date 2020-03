Doom Eternal, provato il single-player in esclusiva da id Software

Vogliamo essere completamente sinceri con voi: la possibilità di provare Doom Eternal prima del lancio è già di suo una benedizione per un amante degli FPS. Il nuovo sparatutto di id Software si è confermato una bomba ad ogni singolo test fatto, e il suo gameplay adrenalinico e brutalmente violento è riuscito varie volte a farci sembrare il reboot del 2016 un'esperienza lenta e compassata. Sempre più desiderosi di mettere le mani sulla versione completa dopo i vari test, avremmo accettato di buon grado più o meno qualunque location per un ultimo evento all'estero, quindi immaginate la nostra sorpresa quando il luogo prescelto per il provato è risultato essere Dallas, proprio all'interno dei leggendari studios da cui tutto è partito. In un paio di giorni di test circondati dalla storia degli sparatutto, abbiamo potuto affrontare nuovamente l'inizio della campagna di Doom Eternal, un livello inedito con uno spettacolare boss da sconfiggere e l'attesa componente multiplayer del titolo, chiamata Battlemode. Oggi ci concentreremo sul single player , con un articolo pensato per descrivere dettagliatamente le impressionanti meccaniche della creatura di id che abbiamo provato. Non temete però, tutto il resto della copertura arriverà molto a breve.

Gameplay: falli a pezzi, ma con furbizia

Giusto per fare le dovute precisazioni, non abbiamo elogiato Doom Eternal fino al punto di sminuire il suo diretto predecessore perché tornati da Dallas con le stelline negli occhi per la nostalgia dei classici originali: questo sparatutto aggiunge alla formula del reboot un quantitativo impressionante di elementi e nuove meccaniche, che portano al limite la struttura di base e permettono di approcciarsi agli scontri in molti modi differenti. Una delle peculiarità più evidenti del nuovo gameplay, ad esempio, è la necessità di sfruttare al meglio le risorse a propria disposizione, che si possono intuitivamente dividere in "proiettili, vita e armatura".



Doom Eternal enfatizza moltissimo il recupero costante di questi tre elementi, permettendo al giocatore di ottenerli in modi diversi: il primo e più ovvio è semplicemente spostarsi di continuo per la mappa alla ricerca delle zone dove sono presenti munizioni, pozioni e pezzi di corazza (e non mancano di certo), il secondo è invece l'uso di esecuzioni specifiche, che aumenta in modo sensibile il senso delle Glory Kill già viste nel predecessore. Anche qui infatti i nemici iniziano a brillare dopo una certa soglia di danno, e se eliminati con un attacco fisico danno il via a un'animazione con invulnerabilità annessa che garantisce il recupero di punti vita; in Eternal non è però possibile avanzare riempiendosi solo di salute, e diventa spesso necessario fare a pezzi alcuni nemici con la motosega (che richiede benzina) per recuperare proiettili, o dare fuoco agli avversari utilizzando il lanciafiamme da spalla per assicurarsi che lascino cadere dell'armatura mentre li si danneggia.



Vi assicuriamo che alle difficoltà più elevate diventa quasi impossibile dominare il campo di battaglia se non si alternano a dovere queste tre manovre almeno ogni tanto, seppur la presenza di risorse sulla mappa permetta a giocatori particolarmente abili nella gestione del movimento di recuperare il tutto spostandosi con intelligenza nelle varie arene, e garantisca anche approcci meno strettamente correlati alle Glory Kill (ottimi per giocatori che magari vogliono concentrarsi sullo shooting ed evitare le esecuzioni).

Si tratta di un approccio davvero geniale al combattimento, che costringe a utilizzare il cervello mentre si squartano creature demoniache, e aggiunge tattica all'intera esperienza senza andare a snaturarla o rallentarla. Anzi, parlavamo poco fa dei cannoni da spalla: il lanciafiamme e il lanciagranate rappresentano immediatamente degli strumenti utilissimi per sopravvivere durante gli scontri più concitati, e vanno peraltro tenuti in considerazione quando si ha a che fare con i punti deboli dei nemici... un ulteriore elemento di design che spinge gli utenti ad affrontare il gioco in modo molto chiaro.



Altra caratteristica del gameplay di Doom Eternal, dopotutto, è la necessità di cambiare continuamente armi, che dà finalmente un senso alla capacità del protagonista di utilizzare numerose bocche da fuoco: in pratica ogni demone incontrato possiede una debolezza di sorta, calcolata per rendere particolarmente indicate certe armi o mod delle stesse per ucciderlo, e spingere quindi chi gioca a utilizzare l'intero arsenale così da pulire più velocemente il campo da alcuni nemici incredibilmente fastidiosi.

I Cacodemon, ad esempio, possono venir eliminati quasi all'istante con una bella granata piazzata in bocca proveniente dalla seconda mod del fucile a pompa, mentre i Revenant risultano particolarmente deboli ad armi precise come il fucile d'assalto o la chaingun, poiché una volta eliminati i loro lanciamissili diventano immensamente più docili. Praticamente ogni battaglia è stata disegnata con questo in mente, e ci metterete poco a far diventare la sostituzione continua dello strumento di morte usato una seconda natura. Basta aggiungere a tanto ben di dio strutturale il doppio salto, il doppio scatto (anche aereo), e la presenza del gancio sul fucile a canne mozze, per rendersi conto di quanto più feroce e divertente sia Eternal, comparato allo shooting già comunque granitico e spassoso del Doom del 2016.