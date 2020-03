Stranger Things 4, un video dietro le quinte dà il via alla produzione Netflix

Stranger Things 4 torna a mostrarsi in video con un simpatico dietro le quinte che dà ufficialmente il via alla produzione dello show Netflix.



La lettura del copione ha dato occasione al cast di Stranger Things di ritrovarsi, filmando l'avvenimento nell'unica maniera possibile, ovverosia utilizzando una videocamera anni '80.



Dopo gli eventi della terza stagione, sappiamo dal teaser di Stranger Things 4 che uno dei protagonisti farà il proprio ritorno, ma cosa accadrà agli altri personaggi?



Ancora presto per dirlo: Stranger Things 4 non ha ancora una data di uscita ufficiale, anche se la speranza è di vedere i nuovi episodi entro l'autunno, evitando così di dover attendere fino all'inizio del 2021.



Siamo stati alla lettura del copione di Stranger Things 4 e abbiamo seguito il consiglio di Hopper: lasciarvi la porta aperta di 10 centimetri. La produzione della quarta stagione di Stranger Things è ufficialmente iniziata.