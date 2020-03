Viewtiful Joe, Hideki Kamiya vorrebbe concludere la trilogia e vedere l'originale su Switch

Anche Hideki Kamiya, uno dei nomi più celebri e rinomati di Platinum Games, vorrebbe concludere la trilogia di Viewtiful Joe. E magari vorrebbe anche giocare l'originale su Switch. Per ottenere queste cose, però, bisogna "mandare email a Capcom".



Hideki Kamiya si è costruito una fama tale che può dire -quasi- tutto quello che vuole. Qualche giorno fa, durante il PAX East 2020, aveva detto che anche lui vorrebbe sviluppare il seguito di Okami e Viewtiful Joe 3, ma entrambe sono cose non in suo potere. Se i fan li vogliono, l'unica loro possibilità è di mandare "email a Capcom".



Un concetto che il director di Platinum Games (la parte delle email a parte) aveva già espresso nel 2009: sono undici anni che vuole completare la trilogia di Viewtiful Joe. In una recente intervista a Nintendo Enthusiast Kamiya ha spiegato: "ci sono stati Viewtiful Joe 1 e 2, ma non c'è il 3. Personalmente mi piacerebbe finire questa trilogia con un Viewtiful Joe 3."



Inoltre vorrebbe vedere anche il primo gioco su Switch, ma ancora una volta non è una cosa che compete a lui: "Personalmente spero che torni. Non voglio si perda nelle sabbie del tempo, così per dire. Lo voglio! Mi piacerebbe se succedesse".



Con un simile endorsement e con la possibilità di sfruttare Kickstarter, se fosse per Platinum Games il gioco si farebbe. Ma è tutto nelle mani di Capcom.



Mandiamo davvero queste email?