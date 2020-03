Call of Duty: Modern Warfare, la modalità battle royale in video: annuncio oggi?

Call of Duty: Modern Warfare potrebbe vedere oggi l'annuncio della modalità battle royale Warzone, stando a un video trafugato che era stato bloccato da Activision per violazione di copyright e che è tornato online da alcuni minuti.



Proprio il rientro delle segnalazioni da parte del publisher sembra indicare come ormai manchi pochissimo all'ufficializzazione della nuova modalità di Call of Duty: Modern Warfare, che secondo diverse voci verrà lanciata oggi, 3 marzo.



Il video trafugato mostra il campo d'addestramento di Warzone, che premia gli utenti che completano il percorso con una determinata quantità di punti XP prima di passare all'azione competitiva vera e propria.



Se i rumor delle ultime settimane dovessero rivelarsi fondati, la modalità battle royale potrebbe essere lanciata anche in formato stand alone free-to-play sulle varie piattaforme, con la possibilità di acquistare il gioco completo dal client.



Restiamo dunque in attesa di questo fantomatico annuncio da parte di Activision.