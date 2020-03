DOOM Eternal, nuovo video di gameplay in esclusiva per Multiplayer.it

DOOM Eternal è protagonista di un nuovo, spettacolare video di gameplay catturato in esclusiva per Multiplayer.it!



Le sequenze in-game mostrano in anteprima uno dei micidiali nemici che avremo modo di affrontare nella coinvolgente corposa campagna di DOOM Eternal, ovverosia il DOOM Hunter.



Di che creatura si tratta, come si comporta, quali sono le sue routine di movimento e di attacco? Scopriamolo nel filmato, che offre un nuovo sguardo al frenetico gunplay in stile run & gun dello sparatutto targato id Software.



Per saperne di più sul gioco, date un'occhiata al nostro nuovo provato di DOOM Eternal, realizzato in quel di Dallas da Aligi Comandini.



Manca ormai pochissimo al ritorno del DOOM Slayer! DOOM Eternal arriverà nei negozi il 20 marzo nelle edizioni PC, PlayStation 4 e Xbox One, o in streaming su Google Stadia. La versione Nintendo Switch verrà pubblicata più avanti.