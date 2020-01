DOOM Eternal, la campagna durerà il doppio di quella di DOOM

La campagna single player di DOOM Eternal durerà circa il doppio di quella di DOOM. Ovviamente parliamo del gioco del 2016, non l'originale degli anni '90. Ad affermarlo è stato Marty Stratton, il direttore di id Software, nonché producer del gioco.



Stratton non ha dato tempi precisi, anche se in passato aveva parlato di 18-22 ore di gameplay per DOOM Eternal. Comunque sia fare i conti è abbastanza facile, visto che il primo DOOM si finisce in circa dodici ore (stando ad HowLongToBeat). Cercando gli extra il tempo aumenta parecchio, ma crediamo che Stratton faccia riferimento a una partita completa normale, non a una da completisti. Possiamo quindi aspettarci sulle ventiquattro ore di gioco circa, che anche in questo caso varieranno a seconda di quanto si esploreranno i livelli.



Intervistato da PC Games N, Stratton ha dichiarato inoltre che in DOOM Eternal è stato raddoppiato il numero di demoni presenti, così da aumentare la varietà, e che complessivamente si tratta del gioco migliore realizzato da id Software.



Per il resto vi invitiamo a leggere il nostro fresco provato di DOOM Eternal, basato sulle stesso evento in cui Stratton ha rilasciato queste dichiarazioni.