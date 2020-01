Trials of Mana, Hawkeye e Riesz in un video dedicato

Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer di Trials of Mana dedicato a due dei personaggi principali, Hawkeye e Riesz, che potete trovare in testa alla notizia. Si tratta del terzo e ultimo filmato dedicato ai protagonisti del gioco.



Hawkeye è un ladro proveniente dalla fortezza di Nevari, che ospita una famosissima gilda di ladri, capitanata da Famekahn, il suo padre adottivo. Riesz è una giovane principessa proveniente dal regno di Laurent, nonché una delle migliori combattenti della sua nazione. È il capitano delle potenti guardie amazzoni.



Per il resto vi ricordiamo che Trials of Mana uscirà il 24 aprile 2020 su PC, PS4 e Nintendo Switch. La versione PC sarà acquistabile su Steam.