Huawei: EMUI 10 arriva in forma stabile sulle serie P30 e Mate 20

La versione stabile di EMUI 10 sta finalmente per arrivare sulle serie P30 e Mate 20 di Huawei, come annunciato dalla compagnia cinese stessa. basato su Android 10, Emui 10 è stato testato in versione beta per qualche mese, nonostante una certa confusione (alcuni pensavano che fosse stato lanciato in versione stabile).



Finita la fase di test, EMUI 10 è finalmente pronto per il rilascio globale. Tra le novità ricordiamo dei cambiamenti sostanziali all'interfaccia utente, una nuova paletta di colori, una revisione completa delle icone e una nuova interfaccia per la fotocamera. Introdotta inoltre una nuova modalità scura, che farà felici gli utilizzatori notturni.



Il rilascio di EMUI 10 è iniziato questo mese. I primi apparecchi che lo riceveranno sono P30 Pro, P30, Mate 20 Pro, Mate 20, Mate 20 X (4G) e Nova 5T. Più avanti saranno inclusi altri smartphone di Huwawei, con i nuovi modelli che lo riceveranno prima, come sempre.