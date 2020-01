Xiaomi Mi A2, aggiornamento ad Android 10 e patch di gennaio 2020 di nuovo disponibile

Nel momento in cui scriviamo è tornato in distribuzione il nuovo aggiornamento per Xiaomi Mi A2: era stato proposto prima di Natale 2019, ma subito dopo la società aveva dovuto interrompere il rilascio a causa di alcuni gravi bug. Vediamo più da vicino i dettagli che vi occorrono.

L'aggiornamento per Xiaomi Mi A2 ora disponibile porta con sé Android 10, la più recente versione del sistema operativo targato Google, e con lui anche la patch di sicurezza di gennaio 2020, la più recente del momento. Per mettere in download tutto ciò avrete bisogno di scaricare 1280MB di dati; attualmente possiamo ipotizzare che lo stesso update per Xiaomi Mi A2 Lite e Mi A3 arrivi a febbraio 2020.

Restano un momento in tema smartphone android, ma spostandoci sulla società coreana più nota al mondo, vi ricordiamo che la presentazione del Samsung Galaxy S20 Ultra è prevista proprio per il mese di febbraio 2020.