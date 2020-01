Samsung Galaxy S20 Ultra: una nuova immagine mostra il concept

Manca circa un mese alla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy S20 Ultra, il prossimo smartphone android top di gamma della società coreana. Samsung non ha alcuna intenzione di divulgare immagini in anteprima: ma molto spesso, i concept vanno bene lo stesso.

Quello che vi mostriamo oggi, in una pratica immagine qui in calce all'articolo, è il concept più fedele dedicato a Samsung Galaxy S20 Ultra. Non siamo noi ad averlo definito tale, ma Ben Geskin, che ricorderete come una delle fonti più attendibili del settore, assieme ad Ice Universe e Ishan Agarwal, tra gli altri. Ammirate dunque il retro del dispositivo, con la quadrupla fotocamera posteriore all'interno del suo modulo, e il design tanto raffinato quanto compatto (tra le altre cose).

L'evento Galaxy Unpacked si terrà a febbraio 2020: in questa occasione, Samsung mostrerà tutti i vari smartphone android della serie Samsung Galaxy S20 (ex S11), e probabilmente anche il nuovo Galaxy Fold 2. Vi terremo aggiornati. Tutti questi modelli, se i rumor si confermeranno veritieri, dovrebbero possedere almeno 12GB di RAM dedicata, fino ai 16GB per il Galaxy S20 Ultra.

Here's the most accurate Samsung Galaxy S20 Ultra render



What do you think? 👀 pic.twitter.com/jpifyscQ96 — Ben Geskin (@BenGeskin) January 19, 2020