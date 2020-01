The Elder Scrolls 6, Bethesda assume nuovo personale per potenziare lo sviluppo del gioco?

The Elder Scrolls 6 è stato annunciato, ma al di là di questo e del logo non sappiamo praticamente nient'altro del nuovo RPG di Bethesda, il cui sviluppo dovrebbe comunque essere in corso e probabilmente entrato anche nel vivo, considerando gli annunci di lavoro pubblicati dal team.



Come evidenziato da alcuni utenti di Reddit, Bethesda ha recentemente pubblicato annunci di lavoro che sembrano diretti all'ampliamento del personale in vista della creazione di The Elder Scrolls 6. Tra questi troviamo un video editor che sia in grado di creare "esaltanti video promozionali", ovvero trailer di grande impatto.



Inoltre, Bethesda è anche in cerca di programmatori, in grado di prendere parte all'"ultima frontiera dello sviluppo di RPG su PC e console", nel tono trionfale tipico di questi annunci, ma la descrizione può tranquillamente comprendere The Elder Scrolls 6.



Questi programmatori dovrebbero inoltre prendere parte alla creazione di "nuove caratteristiche di gameplay: "comportamenti di giocatore e personaggi, meccaniche sui poteri e abilità di combattimento, interfaccia utente e altro". In effetti, questi indizi potrebbero puntare anche su Starfield, ma considerando che quest'ultimo dovrebbe essere più avanti nello sviluppo, l'idea è che le nuove assunzioni possano essere per The Elder Scrolls 6.