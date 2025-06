Un trailer di The Elder Scrolls 6 starebbe circolando dentro Microsoft

Sappiamo bene che certi videogiochi richiedono molto tempo per essere sviluppati e alle volte vengono annunciati con veramente largo anticipo, per moltissimi motivi. Un esempio famigerato è The Elder Scrolls 6 , il cui primo trailer ha compiuto oggi sette anni.

Le voci su The Elder Scrolls 6

All'interno del podcast Xbox Two, Corden spiega perché in precedenza aveva speculato che vi era la possibilità di vedere un trailer di The Elder Scrolls 6 alla fine dell'Xbox Showcase di giugno.



A suo dire, aveva "buone ragioni" per sospettare che The Elder Scrolls 6 sarebbe stato mostrato poiché aveva sentito da alcune fonti che all'interno di Microsoft stava circolando un trailer del videogioco. In altre parole, una video presentazione del videogioco sarebbe in qualche misura pronta, ma - aggiungiamo noi - non è detto che sia un trailer per il pubblico, magari solo un filmato per mostrare ai dirigenti i progressi fatti e quali sono i contenuti che potrebbero essere mostrati in un futuro trailer.

Va detto che già in passato Corden aveva detto di aver udito delle voci su una potenziale circolazione interna di un trailer, mentre ora pare esserne più sicuro. Purtroppo i dettagli sono veramente scarsi e non ci resta altro da fare se non attendere novità a riguardo, ufficiali o con dei leak un po' più solidi. La speranza, però, è che qualcosa si stia muovendo.

Ricordiamo infine che l'ambientazione di The Elder Scrolls 6 è "confermata" da TES Online, secondo i fan.