Death Stranding 2: On the Beach rischia di surriscaldare PS5 se aprite uno specifico menù

Death Stranding 2: On the Beach è un gioco massiccio con una componente grafica di prim'ordine sia su PS5 che su PS5 Pro, ma ovviamente le macchine da gioco devono sforzarsi un po' per poter riprodurre un gioco di questo livello.

Il problema del surriscaldamento di Death Stranding 2: On the Beach

Tramite Reddit stanno infatti arrivando delle segnalazioni secondo le quali Death Stranding 2: On the Beach rischia di far surriscaldare PS5.

"Sto giocando a Death Stranding 2: On the Beach su PS5 base e in generale funziona molto bene: la grafica è incredibile e non ha avuto alcun problema durante il normale gameplay; ma appena metto in pausa il gioco e la schermata della mappa appare, le ventole iniziano all'improvviso a girare velocissime e subisco una segnalazione di rischio di surriscaldamento."

"È strano perché tutto il resto funziona senza problemi, anche durante le sessioni di gameplay più lunghe. Al momento però se apro la mappa e inizio a definire il percorso da seguire, le ventole all'improvviso impazziscono e mi appare una segnalazione di surriscaldamento. Ho appena pulito la console ed è in un po' ben ventilato, quindi la circolazione dell'aria non dovrebbe essere un problema".

Questo utente non è l'unico a segnalare questo problema, con altri giocatore che confermano che il problema appare solo con la mappa. Pare inoltre che la cosa colpisca solo le PS5 base, mentre PS5 Pro riesca a gestire il carico di lavoro in modo migliore.

Va anche detto che almeno una parte del problema potrebbe essere legata a problemi delle console e soprattutto con le alte temperature di questo periodo per l'emisfero boreale. Al tempo stesso, visto che il problema pare molto localizzato è possibile che ci sia qualche tipo di bug che causa uno sforzo eccessivo alla console per gestire la mappa.

Death Stranding 2: On the Beach ha da poco ricevuto una patch correttiva, per il lancio, ma non pare che abbia avuto effetto su questo specifico problema. Bisognerà vedere se Kojima Productions ritiene che queste segnalazioni siano sufficienti per indagare sulla questione e se vi sia qualcosa da correggere nel gioco.

