Giocare online in WiFi è possibile? Sfatiamo il mito della connessione cablata essenziale per evitare lag e ping alle stelle

L'esperienza di gioco online è stata per lungo tempo associata alla necessità di una connessione cablata, ritenuta l'unica garanzia contro ritardi, lag e ping elevati. E fino a qualche anno fa era davvero così. Le nuove tecnologie Wi-Fi, tuttavia, hanno progressivamente abbattuto questi limiti, aprendo nuove prospettive per i giocatori. Il Wi-Fi moderno non è più il collo di bottiglia che in passato comprometteva le prestazioni di gioco, ma si è trasformato in una soluzione affidabile, capace di offrire un'esperienza fluida e reattiva, paragonabile a quella delle connessioni cablate. Il mito della connessione via ethernet, però, è duro a morire e non è facile spiegare ai giocatori che no, quell'ultima morte non è stata proprio colpa del lag dovuto al Wi-Fi... Per comprendere questa trasformazione, e sfatare il mito, è quindi fondamentale analizzare le tecnologie alla base del Wi-Fi di ultima generazione, come il Wi-Fi 6 (802.11ax) e, in prospettiva, il Wi-Fi 7 (802.11be). Ma non solo: è anche importante capire di quali strumenti dotarsi per far sì che la rete sia diffusa in maniera corretta in tutta casa.

Le tecnologie chiave per un'esperienza di gioco fluida Il Wi-Fi 6 (802.11ax) e il Wi-Fi 7 (802.11be), dicevamo, introducono miglioramenti sostanziali che vanno ben oltre un semplice aumento della velocità di trasmissione. Si concentrano infatti sull'ottimizzazione dell'efficienza spettrale, sulla gestione intelligente del traffico e sulla riduzione della latenza, aspetti cruciali per il gaming. Uno degli elementi più significativi è l'implementazione della tecnologia OFDMA, ovvero Orthogonal Frequency-Division Multiple Access. A differenza delle generazioni precedenti di Wi-Fi, dove ogni dispositivo doveva attendere il proprio turno per inviare o ricevere dati, l'OFDMA permette al router di comunicare contemporaneamente con più dispositivi. Questo si traduce in una maggiore efficienza nell'utilizzo della banda e, di conseguenza, in una riduzione drastica della latenza, un fattore critico per i giochi online. Immaginate una strada a corsie singole che diventa una multi-corsia: il traffico scorre molto più liberamente e soprattutto velocemente. L'evoluzione delle tecnologie Wi-Fi Un'altra innovazione cruciale è stata il MU-MIMO (Multi-User Multiple Input, Multiple Output), che consente ai router di comunicare simultaneamente con più dispositivi su flussi di dati indipendenti. Mentre l'OFDMA migliora l'efficienza a livello di sottoportante, il MU-MIMO ottimizza la trasmissione complessiva tra router e dispositivi. Combinando queste due tecnologie, si ottiene un ambiente di rete in cui i pacchetti di dati del gioco possono viaggiare con priorità e senza subire rallentamenti dovuti ad altri dispositivi connessi alla stessa rete, come smartphone che scaricano aggiornamenti o smart TV che riproducono contenuti in streaming. La gestione intelligente delle bande di frequenza è un altro aspetto determinante. I router Wi-Fi moderni, in particolare quelli che supportano la configurazione tri-band, operano su diverse frequenze (2.4 GHz, 5 GHz e talvolta anche 6 GHz con il Wi-Fi 6E e 7). Questo permette di dedicare una banda specifica, generalmente quella a 5 GHz o 6 GHz per la sua minore interferenza e maggiore velocità, al traffico di gioco. I dispositivi dediti al gaming possono così sfruttare un "canale" dedicato, minimizzando le interferenze e garantendo una connessione più stabile e veloce. La funzionalità Target Wake Time (TWT), introdotta con il Wi-Fi 6, ottimizza il consumo energetico dei dispositivi, ma ha anche un impatto indiretto sulla qualità della rete. Consentendo ai dispositivi di negoziare quando attivarsi e disattivarsi per inviare e ricevere dati, riduce la contesa del mezzo e le potenziali collisioni di pacchetti, contribuendo a mantenere una rete più ordinata e reattiva, anche in presenza di molti dispositivi. Infine, l'implementazione di tecnologie Mesh gioca un ruolo fondamentale per le abitazioni più grandi. Sistemi come il FRITZ!Mesh Set 4200, ad esempio, creano una rete Wi-Fi unificata e intelligente, dove i vari nodi (ripetitori) comunicano tra loro per garantire la migliore copertura e le massime prestazioni in ogni punto della casa. Questo elimina le zone d'ombra e assicura che il segnale di gioco rimanga forte e stabile, indipendentemente dalla posizione del giocatore all'interno dell'abitazione. La capacità dei sistemi Mesh di ottimizzare automaticamente il percorso dei dati garantisce che il segnale raggiunga la console o il PC da gioco con la minima latenza possibile. Un ripetitore del Set 4200 FRITZ!Mesh Va precisato che per il gaming competitivo ai massimi livelli, una connessione via cavo ethernet rimane la scelta migliore per la sua assoluta immunità alle interferenze radio, ma per la stragrande maggioranza dei giocatori, la differenza è ormai impercettibile.

Come funziona il mesh Wi-Fi Ma come funziona il mesh? È presto detto. Sistemi come il FRITZ!Mesh Set 4200 operano su un principio di collaborazione tra i suoi componenti. Si tratta di un sistema composto da più unità, tipicamente un FRITZ!Box (che funge da Mesh master) e/o uno o più FRITZ!Repeater. Quando un utente aggiunge un FRITZ!Repeater alla rete, questo non si limita a estendere il segnale, ma si integra in una rete intelligente che vede tutti i dispositivi come un'unica entità. Il FRITZ!Mesh master si collega direttamente alla rete LAN per poi diffondere il segnale ai ricevitori Invece di avere reti Wi-Fi separate con nomi diversi, il sistema Mesh mantiene un unico nome di rete (SSID) e una sola password. I dispositivi client (smartphone, console, PC) si connettono automaticamente al nodo Mesh che offre il segnale più forte e la migliore qualità di connessione in quel momento, senza che l'utente debba intervenire manualmente. Questo passaggio avviene in modo trasparente e senza interruzioni, ottimizzando la fluidità del traffico dati, essenziale per il gaming online. La gestione intelligente della rete Mesh assicura che il traffico di gioco venga instradato sempre sul percorso più efficiente, minimizzando la latenza e prevenendo il lag. La configurazione di una rete mesh non richiede grosse competenze: è tutto guidato nelle app come MyFRITZ Questo passaggio, noto come "roaming assistito", avviene in modo trasparente e senza interruzioni, ottimizzando la fluidità del traffico dati - un fattore essenziale per il gaming online. La gestione intelligente della rete Mesh assicura che i pacchetti di gioco vengano instradati sempre sul percorso più efficiente, minimizzando la latenza e prevenendo il lag. La rete locale è visibile nell'app oppure sulla pagina web dell'indirizzo della rete mesh La teoria, però, non serve senza pratica. E i nostri test hanno mostrato come, sebbene la connessione perda un po' di velocità nelle stanze più lontane dal router principale, il ping rimane praticamente inalterato, nonché lo stesso che abbiamo con la connessione cablata di redazione (in un ambiente comunque molto protetto e, quindi, più "difficile" rispetto a una classica rete domestica). La velocità di connessione e il ping nell'ufficio con il mesh principale La velocità di connessione e il ping nell'ufficio con il mesh ricevitore

Prospettive future Il futuro del gaming su Wi-Fi appare sempre più promettente. Con l'avvento del Wi-Fi 7, le prestazioni subiranno un'ulteriore accelerazione grazie a innovazioni come l'MLO (Multi-Link Operation), che consentirà ai dispositivi di utilizzare simultaneamente più bande di frequenza per trasferire dati, aumentando ulteriormente la velocità e riducendo la latenza. È comunque importante sottolineare che, sebbene il Wi-Fi moderno offra prestazioni eccezionali, la qualità complessiva dell'esperienza di gioco dipende anche dalla velocità della connessione Internet fornita dal proprio operatore e dalla stabilità del server di gioco. Sembra lapalissiano, ma è sempre bene specificarlo. Detto questo, possiamo concludere dicendo che oggi si può giocare online senza lag e con un ping contenuto anche in Wi-Fi, a patto di disporre di un'infrastruttura di rete adeguata e configurata correttamente. Investire in un router e in ripetitori Wi-Fi di ultima generazione può fare la differenza tra un'esperienza di gioco frustrante e una fluida e perfettamente funzionante.