Clair Obscur: Expedition 33 su PC riceve una minimappa grazie a una mod, ma ha un costo in performance

Una decisione comprensibile, eppure sono molti i giocatori che preferirebbero comunque disporre di una minimappa, soprattutto perché ritengono l'esplorazione piuttosto disorientante - specie in aree complesse o all'interno di dungeon. Se vi riconoscete in questa categoria e giocate su PC, sappiate che i vostri desideri sono stati esauditi: paboyafx ha creato una mod dedicata che aggiunge una minimappa a Clair Obscur: Expedition 33.

Come sicuramente saprete se state giocando o avete giocato a Clair Obscur: Expedition 33 , il GDR di Sandfall Interactive non include una minimappa per orientarsi durante l'esplorazione. Si tratta di una scelta voluta da parte degli sviluppatori, convinti che gli utenti passino il 90% del tempo a guardare la minimappa, perdendosi così la possibilità di apprezzare davvero il mondo di gioco e vivere l'avventura così com'è stata concepita.

Una mod pratica, ma occhio alle performance

Come si può vedere nell'esempio qui sotto, la mod posiziona una comoda minimappa nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. È anche possibile personalizzarla, ad esempio scegliendo i colori utilizzati e le dimensioni, mentre con i tasti "Num -" o "Num +" si può regolare lo zoom.

Secondo i commenti di chi l'ha provata, la mod è funzionale e molto utile, ma presenta un problema non trascurabile: impatta fortemente sulle prestazioni, con chi addirittura afferma di essere sceso da una media di 55 - 60 fps a 25 - 30 fps.

Un esempio della mod con la minimappa di Clair Obscur: Expedition 33

È probabile che la mod venga ottimizzata nei prossimi aggiornamenti per risolvere questa criticità, ma al momento si tratta di un limite da tenere in considerazione. In ogni caso, se proprio non volete rinunciare a una minimappa, potete scaricarla da NexusMods da qui, dove troverete anche tutte le istruzioni per l'installazione.