Con il lancio di Oblivion Remastered, Todd Howard ha avuto modo di giocare anche con The Elder Scrolls 6

Ieri Bethesda Game Studios ha presentato The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered , lanciandolo immediatamente su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Si parla anche di una versione Nintendo Switch 2 , ma c'è tempo per saperne di più. Durante la presentazione del gioco, durata 20 minuti, c'è stato un accenno anche a The Elder Scrolls 6 , fatto da Todd Howard, il capo di Bethesda .

Cos'ha detto Howard?

Howard non ha dato molte informazioni in merito a The Elder Scrolls VI, ma quantomeno è tornato a parlarne.

In verità si è trattata più che altro di una menzione: "Ovviamente, stiamo lavorando al sesto capitolo, ma la cosa bella di The Elder Scrolls è poter guardare indietro anche ai capitoli precedenti."

Non c'è altro. Probabilmente Howard ha deciso di citare il gioco per tenere a bada le polemiche, visto che dall'annuncio a oggi sono passati molti anni e ancora non si è visto niente di concreto in merito. Vero è che nel frattempo è stato pubblicato Starfield, Bethesda ha continuato a lavorare a Fallout 76, ha dato supporto a Starfield e ha lanciato rimasterizzazioni e riedizioni, ma l'assenza di informazioni inizia a farsi pesante, considerando che non conosciamo neanche il titolo completo. Insomma, sappiamo che è in arrivo, ma non abbiamo la minima idea di come sarà.

Chiaramente, visti i tempi di sviluppo di giochi simili, mancano ancora anni per giocare a The Elder Scrolls VI. Difficile dire quinti. Una recente voce di corridoio ha parlato di 2028 come potenziale anno di uscita, ma va giustamente presa con le dovute cautele.