Il PlayStation Store dà il via alle promozioni “Grandi giochi, grandi affari” per PS4 e PS5

Tra gli sconti attivi in evidenza troviamo Final Fantasy 7 Rebirth , ora disponibile a 55,99 euro con uno sconto del 30%. Dynasty Warriors: Origins invece è sceso a 63,99 euro, con una riduzione del 20% sul prezzo. Molto interessante anche l'offerta per Metaphor: ReFantazio : potrete aggiungerlo alla vostra raccolta per 48,99 euro, anziché 69,99 euro.

Altre offerte in evidenza

Proseguiamo con EA Sports FC 25, al momento in offerta a 23,99 euro con uno sconto del 70%. Rimanendo in casa Electronic Arts, anche Dragon Age: The Veilguard è in offerta e potrete farlo vostro a 43,99 euro, anizché 79,99 euro, mentre It Takes Two è sceso a 13,99 euro, con uno sconto del 65%.

Tra le offerte troviamo anche Palworld a 21,74 euro scontato del 25%, Horizon Forbidden West a 39,59 euro anziché 59,99 euro, UFC 5 a 31,99 euro scontato del 60% e Star Wars Jedi: Survivor a 19,99 euro invece di 79,99 euro.

Cloud in Final Fantasy 7 Rebirth

Se siete interessati trovate queste e tutte le altre offerte del PlayStation Store a questo indirizzo. Le promozioni "grandi giochi, grandi affari" saranno disponibili fino all'8 maggio.