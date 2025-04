The Elder Scrolls 6 avrebbe un anno di uscita, ma non è proprio dietro l'angolo

Se ricordate, l'annuncio di The Elder Scrolls 6 è avvenuto il 10 giugno 2018. Da allora non si è saputo praticamente più niente del gioco, a parte per alcune dichiarazioni di massima di Bethesda, ma pare che ormai sia stato deciso l'anno di uscita , quantomeno internamente. Purtroppo non è per niente vicino.

Manca ancora molto

A riportare l'informazione è stato l'informazione, nonché youtuber Colt Eastwood, noto per le sue spifferate in ambito Xbox, spesso rivelatesi fondate. Stando a ciò che gli è stato riferito, The Elder Scrolls VI dovrebbe uscire nel 2028. Chiaramente non c'è ancora una data d'uscita precisa.

Visto l'anno di annuncio, nel caso in cui Eastwood avesse ragione, potrebbero passare dieci anni tra l'annuncio e il lancio del gioco.

In realtà è facile immaginare che, visto che al 2028 manca ancora molto, l'informatore abbia ricevuto notizia di una data stimata internamente, che potrebbe quindi cambiare con il proseguo dello sviluppo. Insomma, mai come in questo caso l'informazione va presa con le dovute cautele, tenendo in considerazione tutti i fattori in campo.

Attualmente Bethesda dovrebbe essere al lavoro alacremente su The Elder Scrolls VI, considerando che Starfield è stato ormai lanciato e che non ci sono nuovi Fallout in vista, almeno non sviluppati internamente. Per adesso del nuovo capitolo della serie fantasy non si sa praticamente niente. Si parla di Hammerfell come ambientazione, ma è tutto qui.

Viste le tempistiche, è probabile che quando uscirà sarà lanciato su PC, Xbox Series X e S, PS5, ma anche sulle console di prossima generazione.