Atteso originariamente per il 2024 come parte dell'Anno 6, Battle for Brooklyn è stato prima rinviato all'inizio di quest'anno e poi ulteriormente posticipato a ridosso della nuova stagione di contenuti: una gestazione complessa, che però non sembra aver scalfito la curiosità dei giocatori.

L'annuncio ufficiale da parte di Ubisoft è atteso per mercoledì 23 aprile: in tale occasione verranno rivelati nuovi dettagli sul DLC e una panoramica delle missioni, dei nemici e delle eventuali ricompense esclusive che includerà.

Henderson ha rivelato anche quello che sarà il titolo del pacchetto, Battle for Brooklyn , e ha parlato di dimensioni piuttosto contenute: "Da quello che ho sentito, sarà probabilmente il DLC più piccolo mai realizzato per la serie", ha detto il leaker, confermando tuttavia un prezzo pari a 14,99 dollari.

Secondo quanto riportato dal noto leaker Tom Henderson, il nuovo DLC di The Division 2 ha un periodo di uscita stabilito : sarà disponibile entro la fine di maggio e segnerà l'inizio dell'Anno 7 per il titolo Ubisoft.

Nel frattempo, i lavori continuano

Il lancio di Battle for Brooklyn non avrà chiaramente ripercussioni sullo sviluppo di The Division 3, cominciato ormai diverso tempo fa sebbene il nuovo episodio non abbia ancora un periodo di uscita né dettagli concreti.

In generale, come sappiamo, la casa francese sta vivendo un periodo molto complesso e particolare, che è causa di forti incertezze anche per quanto concerne i progetti attualmente in cantiere.