The Division 2 continua il supporto: Ubisoft mostra un contenuto "completamente nuovo"

La compagnia francese ha infatti condiviso un teaser che conferma che nuovi contenuti sono in arrivo in The Division 2: sulla base di quanto visto, è meglio che vi copriate perché farà parecchio freddo nel videogioco.

The Division 2 è stato un grande successo per Ubisoft che dopo tanti anni ancora continua a supportarlo e ottenere così riscontri positivi. Recentemente la compagnia ha ad esempio pubblicato il DLC a pagamento Battle for Brooklyn: se pensavate che fosse la fine per il supporto dello sparatutto in terza persona, avevate torto.

Il messaggio di Ubisoft su The Division 2

Tramite l'account ufficiale del videogioco su Twitter, lo studio ha ringraziato i giocatori per aver preso parte a Battle for Brooklyn e ha anche confermato che sta lavorando a un nuovo aggiornamento e anche un nuovo contenuto, che pare essere qualcosa di completamente nuovo per The Division 2, e ha accompagnato il tutto con una immagine del Campidoglio di Capitol Hill e una emoji di un fiocco di neve.

Precisamente il messaggio recita, in traduzione: "Agenti, grazie per esservi uniti a Battle for Brooklyn. Il team sta lavorando al prossimo aggiornamento, oltre a iniziare a lavorare a qualcosa di completamente nuovo in The Division 2...".

Considerando che Ubisoft non ha indicato periodi di uscita per l'aggiornamento e il nuovo contenuto, possiamo supporre ci sarà da attendere un po'. Speriamo nel frattempo di ricevere anche un aggiornamento su Tom Clancy's The Division 3.