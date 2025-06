12 giochi di Limited Run Games in Carbon Engine ora funzionano su Nintendo Switch 2: l'elenco

Come vi abbiamo segnalato recentemente, l'editore Limited Run Games ha confermato che vari giochi creati con Carbon Engine per Nintendo Switch hanno problemi ad essere riprodotti su Nintendo Switch 2 , ma per fortuna la cosa pare essere in via di risoluzione.

I giochi ora compatibili con Nintendo Switch 2

I giochi in questione sono:

Clock Tower: Rewind

Jurassic Park Classic Games Collection

Tomba! Special Edition

River City Girls Zero

A Boy and his Blob Collection

Rocket Knight Adventures

Shantae

Bill & Ted's Excellent Retro Collection

Xtreme Sports

Trip World DX

Felix the Cat

Rendering Ranger R-2: Rewind

Come noterete, manca Gex Trilogy. A questo riguardo il team ha scritto: "Poiché non sappiamo quando GEX Trilogy su Switch 2 sarà corretto nel firmware, la scorsa settimana abbiamo inviato una patch per correggere il problema. A causa delle festività di giugno, l'approvazione della patch questa settimana è in ritardo, ma contiamo di poterla pubblicare all'inizio della prossima settimana! Nel frattempo, abbiamo chiesto a Nintendo di rimuovere il gioco dall'eShop di Switch 2. Vi ringraziamo per la vostra pazienza mentre lavoriamo con Nintendo per risolvere questi problemi!"

Secondo quanto indicato, il più recente aggiornamento per la console ha risolto il problema di retrocompatibilità per i titoli in elenco.