Lies of P supera un nuovo traguardo di vendite: sembrano pochi, ma è un grande successo

Guardando al passato, sappiamo che il primo milione di unità era stato superato nel primo mese mentre nei primi cinque mesi aveva ottenuto un totale di sette milioni di giocatori grazie a servizi in abbonamento come Game Pass.

L'editore Neowiz e lo sviluppatore Round8 Studio hanno annunciato che Lies of P ha venduto 3 milioni di copie : ricordiamo che il videogioco è disponibile dal 19 settembre 2023, quindi è riuscito a raggiungere questo traguardo in circa un anno e nove mesi di vendite regolari.

Che gioco è Lies of P

Parliamo di un gioco di ruolo d'azione della categoria dei soulslike, ispirato lontanamente alla storia di Pinocchio.

Noi siamo un ibrido burattino - umano che arriva nella città di Krat, una metropoli in stile Belle Epoque che è caduta sotto la ribellione dei burattini (servi robotici degli umani) e di una strana malattia. Per gli umani non c'è praticamente scampo e il nostro compito è riuscire a trovare Geppetto.

L'immagine commemorativa dei tre milioni di copie vendute di Lies of P

In termini di gameplay, dobbiamo esplorare la città, divisa in zone lineari, e combattere contro nemici comuni e boss, con un classico stile da soulslike a base di attacchi, schivate, parate e mosse speciali delle armi. Questo ultimo sono una delle componenti più interessanti del gioco visto che possono essere smontate e ricostruite per realizzarne di nuove.

Il recente successo non è una sorpresa, visto che Lies of P aveva visto una impennata di accessi su Steam stabilendo un nuovo record.