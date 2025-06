Frieren nel cosplay di linn.tooruu si mostra in bellissime fotografie in una libreria Patrimonio dell'Umanità

Le molte foto del cosplay di Frieren

linn.tooruu ci propone vari scatti del proprio cosplay di Frieren. La maga è qui ritratta col suo costume classico e la sua staffa per incantesimi, ma in questo caso a meravigliare è anche l'ambientazione, ovvero la libreria di St. Gallen in Svizzera, che permette di immergerci nella passione principale della protagonista dell'anime: i libri. La cosplayer ha prenotato la libreria per fare queste fotografie ed è stata seguita da una responsabile che si assicurava che elementi come le luci fossero intense il giusto per evitare di danneggiare la collezione, che è Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.

Se amate il personaggio, ecco anche il cosplay di Frieren creato da Hitomi sembra una istantanea di una puntata dell'anime. Citiamo poi il cosplay di Frieren di mika.sama ci mostra una piccola elfa carina e simpatica. Chiudiamo con il cosplay di Ubel da Frieren - Oltra la fine del viaggio di arger_yang è favoloso.