Lies of P ha una impennata di accessi su Steam stabilendo un nuovo record: i motivi sono ovvi

Lies of P è stato un gioco di successo, con la sua formula soulslike a base di combattimenti all'arma bianca, esplorazione in una decadente città (e circondario) e una narrativa a base di burattini ed essere mutati, ma è innegabile che dopo un bel po' di tempo dalla pubblicazione il numero di utenti sia calato. Per fortuna il "problema" è stato risolto con l'arrivo del nuovo DLC e del nuovo aggiornamento.

I dati di Steam di Lies of P

Dobbiamo ricordare che nel settembre 2023 Lies of P aveva ottenuto un picco di 19.618 giocatori sulla piattaforma di Valve: una cifra non enorme, ma dobbiamo ricordare che era stato pubblicato sin dal lancio anche su Game Pass, fattore che avrà contribuito allo spostamento di vari utenti sul Microsoft Store.

Ora, però, il team può gioire perché intorno alle 16:30 di domenica 8 giugno Lies of P ha raggiunto i 30.095 utenti contemporanei su Steam, battendo il proprio record precedente di un +50%: ovviamente è anche possibile che la cifra migliori nel corso delle prossime ore e segni un record ancora migliore.

Il successo di Lies of P, come detto in apertura, non arriva ovviamente a caso ma è conseguenza della pubblicazione a sorpresa (o quasi, i leak avevano svelato il tutto) del DLC Overture e dell'arrivo di un nuovo aggiornamento che ha introdotto anche nuovi livelli di difficoltà più semplici per chi è intrigato dal videogioco ma è spaventato all'idea di faticare troppo durante gli scontri.

A tutto questo si aggiunge anche la possibilità di scontrarsi nuovamente con i boss in una nuova modalità: in breve, c'è un po' di tutto per tutti e non è strano che Lies of P abbia visto il ritorno dei fan in massa.