The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered riceve la mod Imperial Legion con una nuova fazione e oltre 100 quest

Come di consueto, per quanto riguarda la serie in questione, anche The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered comincia a ricevere un supporto intenso da parte dei modder in grado di dare costantemente nuova vita all'RPG di Bethesda: in particolare qui prendiamo in esame la nuova mod "Imperial Legion - Infinitum", che porta con sé una nuova fazione e ben 100 nuove quest aggiuntive.

La cosa piuttosto impressionante, in tutto questo, è che The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered inizialmente sembrava non essere molto propenso a ricevere mod, o quantomeno il progetto iniziale di Bethesda non era così aperto alle modifiche da parte degli utenti come accade normalmente con gli altri capitoli della serie, anche a causa del cambio di engine effettuato dal classico Creation a Unreal Engine 5.

Nonostante questo, la comunità di modder ha comunque saputo aggirare il problema e, a distanza già di pochi giorni dal lancio, ha iniziato il consueto supporto sostanzioso di nuovi contenuti anche per la remaster del celebre quarto capitolo.