Il trailer di Resident Evil Requiem in realtà non mostrebbe il vero protagonista e la vera ambientazione

In realtà, però, parrebbe che il trailer sia fatto un po' per ingannarci , almeno secondo quanto indicato dal leaker Dusk Golem.

Durante il Summer Game Fest abbiamo avuto modo di vedere per la prima volta il prossimo Resident Evil : si chiamerà Requiem e il filmato ha messo ben in mostra i due elementi principali dell'opera, ovvero una bombardata Raccoon City e la giovane Grace Ashcroft (figlia di Alyssa Ashcroft di Resident Evil Outbreak, per chi segue la lunga trama della saga).

I rumor su personaggi e ambientazione di Resident Evil Requiem

La fonte - nota per i suoi continui rumor su Resident Evil e Silent Hill più volte rivelatisi corretti - afferma infatti che in realtà Grace non sarà la vera protagonista principale e che Raccoon City non sarà la principale numero uno di Resident Evil Requiem, pur confermando che personaggio e luogo saranno presenti.

Secondo quanto indicato, giocheremo più tempo con Leon Kennedy (introdotto nella serie con Resident Evil 2) e andremo a esplorare luoghi differenti rispetto alla città bombardata: tutto questo dovrebbe diventare più ovvio man mano che Capcom pubblicherà nuovi materiali pubblicitari nel corso dei mesi che ci separano dalla pubblicazione, che ricordiamo è prevista per il 27 febbraio 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X | S.

Raccoon City, viene spiegato da Dusk Golem, sarà visitabile in modo regolare durante il gioco: poiché il leaker non dà informazioni precise, non è chiaro se sotto forma di una serie di flashback o se semplicemente i due personaggi avranno le proprie ambientazioni dedicate e uno di questi navigherà perlopiù tra i palazzi distrutti.

Ovviamente è solo un rumor e sebbene la fonte sia nota e affidabile non dobbiamo considerare tutto questo come ufficiale: è anche possibile che Dusk Golem abbia accesso a informazioni vecchie e che quella da lui segnalata sia solo una idea scartata durante lo sviluppo. Per sapere come stanno le cose non ci resta altro da fare se non attendere.

