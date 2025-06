Resident Evil Requiem, torna la serie Capcom con il nono capitolo che unisce il vecchio e il nuovo corso

Se alcune delle sue previsioni si sono avverate, con l'annuncio in pompa magna lanciato da un visibilmente emozionato Geoff Keighley, che ha confessato di aver visto per la prima volta il progetto l'estate scorsa e di essere rimasto sorpreso dall'ambizione di questo nuovo capitolo, alcune cose invece sembrano molto differenti. Non c'è Leon, tanto per dirne una, anche se vediamo il dipartimento di polizia di Raccoon City ormai distrutto , e la mente vola subito a quel primo giorno di lavoro che è difficile dimenticare. Non abbiamo visto nemmeno quel presunto cambiamento capace di sconvolgere Resident Evil come lo conosciamo, ma di carne al fuoco ce n'è comunque tanta.

Resident Evil Requiem arriva dopo mesi, se non anni, di voci di corridoio che lo vogliono in lavorazione presso gli studi di Capcom. L'insider Dusk Golem aveva anticipato già a marzo che avremmo visto l'annuncio entro quest'anno e che il nono capitolo avrebbe portato con sé delle novità tali da "rivoluzionare la saga", proprio come aveva fatto in passato il Resident Evil 7 , con l'adozione della visuale in prima persona, la totale assenza di non-devi dirmi che ambiamenti hai fattomorti e il cambio di protagonista. Sempre Dusk Golem aveva dichiarato che Leon avrebbe avuto un ruolo di primo piano nel nuovo capitolo, probabilmente da protagonista.

Tu quoque, Takeuchi. Nel corso della Summer Game Fest , il producer della serie di Resident Evil ha lasciato tutti a bocca aperta con un vero e proprio atto di deliberata provocazione. È apparso circa a metà show annunciando che avremmo avuto presto notizie della saga di Resident Evil e poi, veloce com'è arrivato, si è dileguato. Sarebbe stata una mossa troppo perfida perfino per chi ha le mani in pasta nel franchise horror più famoso al mondo, e quindi, a sorpresa proprio in chiusura della conferenza, ecco apparire il nuovo capitolo di Resident Evil, il nono della saga principale, con il sottotitolo Requiem.

Due Ashcroft, una storia

E dire che non era così facile afferrare l'identità di questo gioco misterioso dalla prima immagine che viene mostrata: un edificio governativo, in pieno giorno. Non c'è un posto più lontano da immaginare rispetto alle ville in stile europeo nel cuore della foresta, o delle baracche semi abbandonate nei bayou. Subito dopo vediamo degli uomini e delle donne in giacca e cravatta, e veniamo nuovamente smarcati da un immaginario che sembra lontano anni luce dalla rivelazione che arriverà tra poco. Certo, con un po' d'attenzione per i dettagli, è già possibile capire qualcosa dall'inconfondibile resa del RE Engine, ma è troppo facile col senno di poi.

Il primo vero dettaglio che ci suggerisce un possibile collegamento con la saga arriva in fretta: una ragazza sta scrivendo un rapporto su quattro vittime morte per una misteriosa malattia. L'altro particolare, quello decisivo, ci viene letteralmente urlato in faccia poco dopo. Grace Ashcroft, il nome della ragazza in questione. Ashcroft è un cognome che suona sicuramente familiare agli appassionati della saga di Resident Evil. Lo hanno già sentito nei primi anni 2000, quando la reporter Alyssa Ashcroft cercava di salvarsi la pelle in Resident Evil Outbreak. E i più attenti lo ricordano anche in Resident Evil 7, dal momento che era sempre lei a firmare un articolo per il The Dulvey Daily collegato a un caso di persone scomparse.

La protagonista, inizialmente, è alla sua scrivania, ignara di quello che le sta per capitare

Grace che, come scopriremo tra pochissimo, è sua figlia e lavora nell'FBI. Viene convocata di fretta nell'ufficio del capo. A quanto pare sta seguendo un caso a proposito di una strana patologia che porta alla morte le persone, ed è stato appena trovato un nuovo corpo. Il capo ha bisogno del talento di Grace, e le dice che la vuole sul campo, ma c'è un dettaglio: la persona deceduta è stata trovata in un luogo che Grace Ashcroft conosce molto bene, il Remwood Hotel a Raccoon City. Lo stesso posto dove sua madre Alyssa è stata uccisa, otto anni prima.