Hitman: World of Assassination presenta la modalità co-op Stone & Knight

Durante lo showcase di IO Interactive è stata presentata una nuova esperienza che andrà ad arricchire il già ricco pacchetto di contenuti di Hitman: World of Assassination . Si tratta della nuova modalità cooperativa Stone & Knight , in cui due giocatori dovranno fare squadra per eliminare bersagli specifici.

In arrivo anche dei crossover con 007 e MindsEye

Ebbene, i due agenti sono pronti a tornare in azione, in un'esperienza cooperativa rinnovata e che chiederà ai giocatori di affrontare "missioni esaltanti" assieme ai loro amici, che "vi sfidano a ripensare il vostro approccio ora che giocherete in coppia".

Quando sarà disponibile? Per il momento non c'è una data scolpita nella pietra. IO Interactive afferma che "è ancora presto, ma non vediamo l'ora di potervi dare altre notizie sulla co-op di Hitman".

A ogni modo, si tratta di un'aggiunta interessante a Hitman: World of Assassination, con gli sviluppatori che hanno intenzione di espanderlo in molteplici modi, sia con nuovi contenuti e modalità come in questo caso, ma anche tramite dei crossover. Ad esempio, ora i giocatori potranno tentare di eliminare Le Chiffre (interpretato da Madd Mikkelsen) grazie a una collaborazione gratuita a tema 007, mentre il prossimo mese i giocatori di MindsEye potranno vestire i panni dell'Agente 47.