Gemini diventa il vostro assistente personale: arrivano le azioni programmate

Gli utenti Google AI Pro o Ultra potranno usufruire di una nuova feature di Gemini basata sulla programmazione delle attività . Come abbiamo già potuto vedere con ChatGPT, anche Gemini sarà in grado di automatizzare le attività di routine. Scopriamo tutti i dettagli in merito.

Potete anche chiedere di essere aggiornati sulla vostra squadra preferita o di generare delle idee per il vostro blog. Come già detto si tratta di una funzionalità riservata agli utenti abbonati a Google AI Pro o Ultra , nonché ai piani aziendali di Google Workspace.

Con questa funzionalità gli utenti potranno programmare le richieste di esecuzione di determinate attività , scegliendo ovviamente data e orario. Si tratta di una novità molto interessante, nonché utile anche in ambito lavorativo. Gemini può infatti generare un riepilogo del calendario giornaliero, quindi delle attività quotidiane, ma anche riepilogare le e-mail non lette ogni mattina .

Le novità di Gemini

Tra le varie novità, Gemini potrà guardare i video su Google Drive e riassumerli in poco tempo, offrendo quindi una gestione semplificata del lavoro (ricordiamo che Gemini è già in grado di riassumere i documenti in PDF, tra le varie cose). Inoltre, Google Home sta testando le Voice Assistant Experiments per Gemini su smart speaker. In questo caso gli utenti possono abilitare o disabilitare le funzionalità dell'assistente vocale sui dispositivi compatibili.

Ricordiamo anche che l'azienda di Mountain View ha recentemente presentato l'ampliamento della condivisione della fotocamera e dello schermo, grazie alla modalità Live. Si tratta di una funzione integrata nella Ricerca Google e che permette di porre domande e ottenere di conseguenza informazioni in tempo reale sull'ambiente circostante.

Per ora non sappiamo se in futuro le Azioni Programmate saranno disponibili anche gratuitamente. Tuttavia, se state pensando di abbonarvi a Google AI Ultra, vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato.