Google AI Ultra è il nuovo abbonamento da 250 dollari per l'intelligenza artificiale: ecco cosa offre

Non si tratta semplicemente di un abbonamento aggiuntivo, ma di una proposta studiata per soddisfare le esigenze di utenti che richiedono il meglio in termini di potenza di calcolo e accesso a funzionalità all'avanguardia.

Durante il Google I/O 2025, Google ha annunciato l'introduzione di un nuovo piano in abbonamento denominato Google AI Ultra , ideato per offrire un accesso privilegiato alle sue più recenti innovazioni nel campo dell'intelligenza artificiale. Il piano si posiziona come un'offerta di alto livello, pensata per coloro che necessitano delle massime prestazioni e dei limiti di utilizzo più elevati disponibili all'interno dell'ecosistema di intelligenza artificiale di Google.

Il nuovo piano Google AI Ultra

Google AI Ultra è disponibile negli Stati Uniti a $249,99/mese (con un'offerta speciale per i nuovi utenti del 50% di sconto per i primi tre mesi), e arriverà presto in altri paesi.

Di seguito ecco tutto quello che è incluso nell'abbonamento:

Gemini : sperimenta la migliore versione dell'app Gemini. Questo piano offre limiti di utilizzo più elevati per Deep Research, la generazione video con Veo 2 e l'accesso anticipato al modello Veo 3. È progettato per la programmazione, la ricerca accademica e gli sforzi creativi complessi. Nelle prossime settimane, gli abbonati Ultra avranno anche accesso a Deep Think in 2.5 Pro, la nuova modalità di ragionamento migliorata;

: sperimenta la migliore versione dell'app Gemini. Questo piano offre limiti di utilizzo più elevati per Deep Research, la generazione video con Veo 2 e l'accesso anticipato al modello Veo 3. È progettato per la programmazione, la ricerca accademica e gli sforzi creativi complessi. Nelle prossime settimane, gli abbonati Ultra avranno anche accesso a Deep Think in 2.5 Pro, la nuova modalità di ragionamento migliorata; Flow : questo nuovo strumento di creazione cinematografica IA è progettato su misura per i modelli più avanzati di Google DeepMind (Veo, Imagen e Gemini). Consente la creazione di clip cinematiche, scene e narrazioni coerenti con una prompt intuitiva. Google AI Ultra sblocca i limiti più elevati in Flow con generazione video a 1080p, controlli avanzati della telecamera e accesso anticipato a Veo 3;

: questo nuovo strumento di creazione cinematografica IA è progettato su misura per i modelli più avanzati di Google DeepMind (Veo, Imagen e Gemini). Consente la creazione di clip cinematiche, scene e narrazioni coerenti con una prompt intuitiva. Google AI Ultra sblocca i limiti più elevati in Flow con generazione video a 1080p, controlli avanzati della telecamera e accesso anticipato a Veo 3; Whisk : Whisk aiuta a esplorare e visualizzare rapidamente nuove idee utilizzando sia prompt di testo sia di immagine. Con Google AI Ultra, si hanno limiti più elevati per Whisk Animate, che trasforma le immagini in video di otto secondi con Veo 2;

: Whisk aiuta a esplorare e visualizzare rapidamente nuove idee utilizzando sia prompt di testo sia di immagine. Con Google AI Ultra, si hanno limiti più elevati per Whisk Animate, che trasforma le immagini in video di otto secondi con Veo 2; NotebookLM : accesso a limiti di utilizzo più elevati e a capacità di modello migliorate entro la fine dell'anno, sia che lo si usi NotebookLM per studiare, insegnare o lavorare sui progetti;

: accesso a limiti di utilizzo più elevati e a capacità di modello migliorate entro la fine dell'anno, sia che lo si usi NotebookLM per studiare, insegnare o lavorare sui progetti; Gemini in Gmail, Docs, Vids e altro : accesso a Gemini direttamente nelle app Google come Gmail, Docs, Vids e altro;

: accesso a Gemini direttamente nelle app Google come Gmail, Docs, Vids e altro; Gemini in Chrome : accesso anticipato a Gemini direttamente nel browser Chrome. Questa funzionalità consente di comprendere senza sforzo informazioni complesse e completare attività sul web utilizzando il contesto della pagina corrente;

: accesso anticipato a Gemini direttamente nel browser Chrome. Questa funzionalità consente di comprendere senza sforzo informazioni complesse e completare attività sul web utilizzando il contesto della pagina corrente; Project Mariner : questo prototipo di ricerca basato su agenti può aiutare a gestire fino a 10 attività contemporaneamente - dalla ricerca alle prenotazioni e agli acquisti - tutto da un'unica dashboard.

: questo prototipo di ricerca basato su agenti può aiutare a gestire fino a 10 attività contemporaneamente - dalla ricerca alle prenotazioni e agli acquisti - tutto da un'unica dashboard. YouTube Premium : un piano individuale YouTube Premium che consente di guardare YouTube e ascoltare YouTube Music senza pubblicità, offline e in background;

: un piano individuale YouTube Premium che consente di guardare YouTube e ascoltare YouTube Music senza pubblicità, offline e in background; 30 TB di spazio di archiviazione: offre capacità di archiviazione aggiuntiva su Google Foto, Drive e Gmail per mantenere al sicuro le creazioni e i file importanti.

I piani Google per l'IA negli Stati Uniti

Contestualmente, il piano AI Premium esistente, ora chiamato Google AI Pro, permette ora di accedere anche alle capacità di creazione cinematografica IA in Flow con il modello Veo 2, oltre all'accesso anticipato a Gemini in Chrome. Questi nuovi vantaggi arriveranno prima agli abbonati Google AI Pro negli Stati Uniti, con disponibilità in altri paesi a seguire. Google sta anche offrendo AI Pro per un anno scolastico agli studenti universitari in Giappone, Brasile, Indonesia e Regno Unito, oltre agli Stati Uniti.

Voi che cosa ne pensate del nuovo piano? Lo fareste? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.