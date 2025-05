Google lancia Flow: il nuovo strumento per creare video con l’intelligenza artificiale

Durante il Google I/O 2025, l'azienda ha annunciato un nuovo strumento pensato per i creativi che vogliono sfruttare la generazione video basata sull'intelligenza artificiale: si chiama Flow, e consente di trasformare prompt testuali o una manciata di immagini in brevi videoclip della durata di otto secondi. Con un'interfaccia che ricorda un software di editing, Flow non punta a sostituire un montaggio professionale, ma piuttosto a diventare una tela digitale per idee rapide, storyboarding e concept visivi. Attraverso la funzione SceneBuilder è anche possibile unire più clip, dando forma a piccole sequenze video.