Google lancia il generatore video AI Veo 2 per gli abbonati a Gemini Advanced

I video possono essere generati sia da desktop che da mobile , selezionando "Veo 2" dal menu a tendina dei modelli Gemini. Una volta creati, i contenuti vengono esportati in formato MP4, con la possibilità per gli utenti mobile di caricarli direttamente su TikTok o YouTube grazie a un pulsante di condivisione integrato.

Un esempio fornito da Google mostra un bulldog francese con occhiali da sole , sdraiato su un lettino a bordo piscina in un resort di lusso, con palme sullo sfondo: il tutto generato interamente da un prompt testuale. In un altro caso, è stata prodotta una scena animata con un topolino che legge sotto un fungo luminoso. Entrambi i video evidenziano l'estetica raffinata e la precisione narrativa che Veo 2 riesce a riprodurre.

Whisk Animate: da immagine statica a clip video animata

In parallelo al rilascio di Veo 2, Google ha anche annunciato l'arrivo di Whisk Animate, una nuova funzione dedicata agli abbonati Google One AI Premium. Questo strumento consente di trasformare un'immagine statica in un video di otto secondi, utilizzando la stessa tecnologia di Veo 2. L'opzione si basa sul precedente strumento Whisk, che combinava immagini AI in composizioni artistiche, e rappresenta ora un passo avanti per portare staticità e creatività in movimento.

Whisk Animate è disponibile attraverso Google Labs e può essere provato subito dagli utenti a livello globale, offrendo così una nuova modalità di espressione visiva alimentata da intelligenza artificiale. Veo 2 è stato originariamente introdotto in anteprima a dicembre 2024 all'interno della piattaforma Vertex AI, con un costo di 50 centesimi al secondo. Oggi, il modello è stato reso accessibile al pubblico consumer tramite Gemini Advanced, integrandosi perfettamente con l'ecosistema di Google. La sua tecnologia è già stata implementata anche nella funzione sperimentale Dream Screen di YouTube, permettendo la creazione di clip per Shorts direttamente dall'interfaccia dell'app.