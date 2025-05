I lavori su Mario Kart World sono iniziati nel 2017, ma non sarebbe stato possibile su Nintendo Switch 1

Kosuke Yabuki, il producer di Mario Kart World, ha svelato che i lavori sul nuovo capitolo della serie è iniziato nel 2017, dunque nell'anno di debutto di Nintendo Switch 1, ma che infine la grande N ha preferito spostare lo sviluppo su Nintendo Switch 2.

In un'intervista pubblicata sul sito ufficiale di Nintendo, Yabuki ha dichiarato: "Stavamo pensando a cosa fare per il prossimo gioco di Mario Kart già durante lo sviluppo di Mario Kart 8 Deluxe, e abbiamo iniziato a realizzare dei prototipi nel marzo 2017. Alla fine di quell'anno abbiamo iniziato a lavorarci ufficialmente come progetto. Ritengo che in Mario Kart 8 Deluxe siamo riusciti a perfezionare la formula che avevamo seguito nella serie fino a quel momento, in cui i giocatori gareggiano su percorsi individuali. Per questo motivo, questa volta volevamo che il gameplay coinvolgesse i giocatori in un grande mondo, e abbiamo iniziato a creare una mappa come questa."