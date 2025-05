Google rivoluziona la Ricerca con l'AI Mode: cosa cambia e dove è già disponibile

L' AI Mode è ora disponibile per tutti gli utenti di Google Search negli Stati Uniti . L'annuncio è arrivato nel corso dell'evento I/O 2025 e apre la nuova ricerca con l'IA a un bacino di pubblico molto superiore. In precedenza, infatti, era accessibile solo ai partecipanti del programma Labs.

Come funziona l'AI Mode della Ricerca Google

AI Mode si distingue dal tradizionale motore di ricerca in quanto opera come un chatbot integrato direttamente in Google Search, posizionato in una scheda dedicata. Questa architettura consente alla modalità AI di gestire richieste più complesse e sfaccettate rispetto alle query tipicamente indirizzate a un motore di ricerca convenzionale. Al cuore di questo strumento si trova ora una versione personalizzata del modello Gemini 2.5, che subentra alla precedente versione 2.0, garantendo prestazioni migliorate e una maggiore capacità di comprensione del linguaggio naturale.

La funzionalità ha quindi completato la sua fase di test iniziale a marzo, seguita da un'uscita graduale nelle settimane successive, culminando ora in una disponibilità su larga scala che promette di ridefinire l'esperienza di ricerca quotidiana per milioni di persone.

Un elemento chiave della strategia di Google consiste nell'integrare gran parte delle funzionalità di AI Mode direttamente nell'esperienza principale di Search, attraverso le cosiddette AI Overviews. Questo processo di integrazione verrà progressivamente perfezionato, beneficiando del feedback continuo degli utenti, che giocherà un ruolo cruciale nello sviluppo e nell'ottimizzazione di queste nuove capacità. Tra le funzionalità più attese figura Deep Research, uno strumento che consentirà agli utenti di richiedere all'intelligenza artificiale di dedicare più tempo all'analisi e alla produzione di ricerche approfondite. Questa opzione, presentata per la prima volta da Google lo scorso dicembre, sarà ora disponibile in un ambiente accessibile a un pubblico molto più ampio, democratizzando l'accesso a ricerche di qualità superiore.

AI Mode si arricchisce anche di una funzione derivante dal progetto Project Mariner, un agente IA per la navigazione web che Google ha testato negli ultimi mesi con un gruppo selezionato di utenti. Questa tecnologia permette al chatbot non solo di cercare informazioni, ma anche di eseguire azioni concrete per conto dell'utente, come l'acquisto di biglietti per eventi sportivi o la prenotazione di un tavolo al ristorante. Google sta collaborando con piattaforme come Ticketmaster, StubHub, Resy e Vagaro, con l'obiettivo di rendere questi processi fluidi e immediati, eliminando passaggi intermedi per l'utente.

L'esperienza utente diventerà inoltre più visiva, poiché AI Mode sarà in grado di generare grafici e visualizzazioni personalizzate in base alle domande formulate dagli utenti. A ciò si aggiunge una personalizzazione più avanzata, con la possibilità per gli utenti di autorizzare l'utilizzo delle proprie ricerche precedenti o di collegare l'account Gmail, al fine di ricevere suggerimenti ancora più pertinenti e adattati alle proprie esigenze e interessi. Questa integrazione profonda dei dati utente mira a creare un'esperienza di ricerca altamente personalizzata, che anticipa le necessità e fornisce risposte su misura.

Un esempio di ricerca con AI Mode per lo shopping assistito

Non mancano le novità anche per quanto riguarda il commercio elettronico: Google sta testando funzioni di shopping assistito, che permetteranno ad AI Mode di identificare i prodotti più adatti alle esigenze dell'utente e, con il suo consenso, procedere direttamente all'acquisto. Questa innovazione promette di semplificare notevolmente il processo di acquisto online, rendendolo più efficiente e mirato. Tutte le nuove funzionalità annunciate saranno inizialmente disponibili per gli utenti Labs, ma Google ha già confermato che l'estensione completa a un pubblico più vasto è in programma per le prossime settimane, segnando l'inizio di una nuova era per la ricerca online.

Voi che cosa ne pensate di queste nuove integrazioni dell'IA? Le trovate utili o troppo invasive? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.