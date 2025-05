Google potrebbe dire addio a "Mi sento fortunato": l'IA cambierà anche la barra di ricerca più famosa del web?

Google potrebbe presto cambiare la sua barra di ricerca. Varie segnalazioni da parte di utenti su piattaforme come X e Threads hanno infatti rivelato i primi test pubblici della "AI Mode" all'interno di Google Search . Queste osservazioni mostrano come l'azienda stia sperimentando diverse collocazioni per il pulsante di accesso a questa nuova modalità.

La nuova barra di ricerca Google

Dalle immagini condivise dagli utenti, si nota una certa variabilità nell'interfaccia di test. In alcune versioni, la scheda "AI Mode" appare direttamente nella barra di ricerca, affiancando l'icona per la ricerca tramite immagini. In altre, invece, sembra che questa nuova funzionalità stia prendendo il posto del tradizionale pulsante "Mi sento fortunato", posizionato sotto la barra di ricerca. Questa duplice sperimentazione suggerisce una fase di valutazione interna da parte di Google per comprendere quale posizionamento possa risultare più intuitivo e accessibile.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Inoltre, si riscontrano differenze nell'aspetto del pulsante stesso: alcuni utenti hanno notato un bordo arcobaleno animato che compare al passaggio del cursore, mentre in altre implementazioni questo design colorato sembra essere la configurazione predefinita, rendendo il pulsante della chatbot IA particolarmente visibile rispetto agli altri elementi della pagina.

La conferma ufficiale di questi test è arrivata da Google il 1° maggio, quando l'azienda ha annunciato che una "piccola percentuale" di utenti negli Stati Uniti avrebbe iniziato a visualizzare l'opzione AI Mode all'interno di Google Search. Tuttavia, le immagini condivise online offrono un'anteprima più concreta di come questa funzionalità potrebbe essere integrata una volta rilasciata su scala più ampia. Ashley Thompson, portavoce di Google, ha precisato a The Verge che, per il momento, la AI Mode in Search è limitata agli utenti dell'ambiente sperimentale Google Labs: "Spesso testiamo diversi modi per consentire alle persone di accedere alle nostre funzionalità utili," ha affermato Thompson, aggiungendo che questo è solo uno dei molti esperimenti in corso.

E voi che cosa ne pensate? Vi dispiacerebbe perdere il "Mi sento fortunato"? Diteci la vostra nei commenti. Intanto Google ha cambiato anche il logo: ecco come la G è diventata più sfumata, ed è "colpa" di Gemini.