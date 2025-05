Perché Ciri è protagonista di The Witcher 4? Il CFO di CD Projekt dà una risposta

CD Projekt RED è impegnata in tanti progetti ma uno dei più importanti è innegabilmente The Witcher 4 , che vedrà come nuova protagonista principale la già nota Ciri .

Le parole di CD Projekt su The Witcher 4

In una recente intervista con la rivista polacca Parkiet, Nielubowicz ha commentato Ciri e i risultati del brand The Witcher.

"A dicembre abbiamo presentato il primo trailer, creato utilizzando la nostra versione del motore Unreal Engine 5", ha dichiarato Nielubowicz. "Anche se non mostrava il gameplay vero e proprio, dava ai giocatori un'idea di ciò che potevano aspettarsi da 'The Witcher 4'. Soprattutto, volevamo presentare al mondo il personaggio principale del gioco. Crediamo che Ciri sia un'ottima scelta per la nuova saga perché ci offre molte possibilità, sia narrative che artistiche".

"Ci dà anche l'opportunità di raccontare la storia da una nuova prospettiva. A parte questo, purtroppo, non posso rivelare altro. Abbiamo l'ambizione di arrivare sempre più in alto con ogni nuovo gioco, e questo vale anche per The Witcher 4".

Pur evitando di dare troppi dettagli su The Witcher 4, Nielubowicz ha parlato di come il franchise abbia avuto un valido livello di successo, con oltre 75 milioni di copie vendute, e di come CD Projekt voglia continuare a far crescere la saga.

"Abbiamo prodotto tre capitoli di 'The Witcher': ognuno di esse è stato un successo, e ognuno è stato una pietra miliare per noi nello sviluppo di CD Projekt", ha detto. "Ad oggi, l'intera trilogia ha venduto oltre 75 milioni di copie. È un risultato fenomenale che dimostra quanto sia grande il potenziale di questo marchio. Inoltre, nonostante il passare degli anni, i nuovi giocatori sono ancora desiderosi di provare i videogiochi".

Oltre a Geralt e Ciri ci sono molti altri personaggi della serie che i giocatori vorrebbero rivedere. Ad esempio, Yennefer tornerà in The Witcher 4? Neppure la sua doppiatrice sa dirlo con certezza.