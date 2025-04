Il team di The Witcher 4 non è preoccupato per il gameplay, ma dal dovervi convincere a giocare come Ciri

In una nuova intervista con Revenant che potete vedere poco sotto in video, David Cordero , che ha lavorato anche come Cinematic Animation Director per Cyberpunk 2077, ha commentato le sfide che dovrà affrontare il prossimo capitolo della serie.

La sfida più grande che The Witcher 4 dovrà affrontare è quella di convincere i giocatori che Ciri è importante quanto l'iconico Geralt di Rivia, se non addirittura di più, secondo il Cinematic Animation Director del gioco.

Le difficoltà di The Witcher 4 secondo il team

Secondo Cordero, convincere i giocatori che Ciri è importante quanto Geralt sarà la parte più difficile perché lo strigo è un personaggio molto carismatico che è già apparso in diversi giochi, mentre Ciri è apparsa solo in The Witcher 3.

Il resto invece non sarà complesso, perché lo studio sta puntando tutto sul gameplay e sui combattimenti e ascolta costantemente i feedback dei giocatori.

Per presentare Ciri nel modo giusto in The Witcher 4, il team di sviluppo sta sfruttando il dipartimento dedicato alla lore che è stato formato durante lo sviluppo dell'espansione Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, e si concentrerà sul mostrare ciò che sta realmente accadendo e non solo sul mostrare perché Ciri è un vero e proprio witcher. Il dipartimento della lore si assicurerà anche che ogni minimo dettaglio si inserisca correttamente nel mondo del gioco.

Parlando degli elementi narrativi di The Witcher 4, il Cinematic Animation Director di CDPR ha rivelato che Cyberpunk 2077 sarà un punto di riferimento per il gioco, in quanto CDPR ha svolto un lavoro eccezionale sul gioco di ruolo open-world in prima persona che, per molti versi, ha superato quanto fatto in The Witcher 3.

