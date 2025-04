Il team di The Witcher Sirius non "esiste" più, ma CD Projekt RED e l'ex co-fondatore spiegano che è un bene

Il team, però, non esiste più da ora. Non preoccupatevi, però, non è una brutta notizia.

CD Projekt RED è una grande compagnia videoludica composta da molti team che si occupano di vari videogiochi. Uno di questi è The Molasses Flood, che sta creando uno spin-off di The Witcher, denominato Sirius.

La situazione di The Molassess Flood e CD Projek RED

Tramite il sito ufficiale, la compagnia polacca ha condiviso una dichiarazione ufficiale riguardo a The Molassess Flood.

Precisamente, CD Projekt ha scritto: "Vogliamo informare che dal primo aprile 2025, The Molasses Flood LLC ('TMF') si è fusa con CD Projekt RED Inc. ('CDPR Inc.'), una compagnia che è parte del CD Projekt Group. Come risultato di questa fusione, The Molasses Flood - in qualità di entità legale indipendente - ha cessato le operazioni, nel mentre CD Projekt RED Inc. ha assunto i diritti e le obbligazioni di The Molasses Flood".

Viene precisato che questa fusione "non influirà sulla disponibilità o sulla distribuzione dei videogiochi The Flame in The Flood e Drake Hollow", e questi titoli continueranno a essere pubblicati da CD Projekt Group.

In un post su LinkedIn, che potete vedere qui sopra, il cofondatore di The Molasses Flood - Damian Isla - ha definito questa fusione come "una cosa salutare e positiva per lo studio" e qualcosa che era attesa da tempo. L'obiettivo è di "eliminare qualche barriera organizzativa e integrare meglio i team di The Molasses Flood e del resto di CD Projekt RED."

Ciò detto, Isla non sarà più parte dello studio. Ricordiamo che il team è stato acquistato da CD Projekt RED nel 2021 per una cifra non precisata. Sta lavorando da allora a un titolo di The Witcher con componenti multigiocatore.

Segnaliamo infine che CD Projekt RED continua ad assumere ma non per The Witcher 4: un altro progetto ottiene più nuovo personale.