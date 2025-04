Bongo Cat è il nuovo fenomeno di Steam ed è addirittura più semplice di Banana

I micetti invadono il desktop

No, qui non si clicca su delle banane, ma si scrivono testi. Avviando Bongo Cat, apparirà un simpatico micetto sul vostro Desktop, posizionato subito sopra la task bar. Cosa fa? Semplice, batte le zampette ogni volta che si digita qualcosa sulla tastiera o si preme un tasto del mouse, con un contatore che misura il numero di digitazioni totali.

Bongo Cat è tra i big di Steam in questo momento

Lo scopo? Nessuno in particolare. Su Steam vengono sbloccati degli obiettivi, raggiungendo un certo numero di battute e, come detto, si ottengono delle carte da vendere nel negozio.

Insomma, è il classico non gioco pensato per speculare sul mercato degli oggetti di Steam. Chiaramente i videogiocatori hanno risposto in massa e con grande entusiasmo alla novità, che attualmente conta più di 100.000 presenze contemporanee, conteggiate da SteamDB, tanto da essere entrato nella top 15 dei titoli più giocati della piattaforma. Al momento di scrivere questa notizia è posizionato subito sotto a Banana, ma sopra a Stardew Valley.

Interessante, per così dire, il fatto di poter cambiare il modello di micetto che batte le zampe, nonché la posizione occupata dallo stesso sullo schermo, per toglierlo di torno in caso dia fastidio in quella preimpostata.

Da registrare anche la reazione del pubblico. Al momento di scrivere questa notizia, Bongo Cat ha il 96% delle quasi 5500 recensioni ricevute di segno positivo, per una media Estremamente positiva.