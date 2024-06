Banana non è assolutamente una truffa, dice il team dopo aver cacciato un membro accusato di una truffa

Ora, l'autore insiste che Banana non è assolutamente una truffa . No, sul serio, è tutto legittimo.

Truffa o frutta? Quanto guadagna Banana e perché ha così successo

Un post su Discord di uno dei tre sviluppatori e co-proprietario di Banana, aestheticspartan, ha detto che il team si è separato da uno dei suoi membri dopo che è emerso che questo era stato accusato di essere coinvolto in una truffa su Steam. Questo membro del team ha negato qualsiasi coinvolgimento in una truffa, affermando invece che un afflusso di denaro ottenuto attraverso il mercato di Steam era il risultato di un bug. Nonostante il loro coinvolgimento, "non c'è nessuna truffa o frode in corso", ha insistito aestheticspartan.

I più recenti dati di Banana tramite SteaDB

Parlando invece dei potenziali guadagni, Steam offre una ripartizione ora per ora del numero di articoli venduti. Utilizzando come esempio l'ultimo giorno completo, il 18 giugno 2024, è stato venduto un totale di 1.993.669 banane (versione base, vendute a 3 centesimi). Il guadagno minimo di ogni articolo venduto è di un centesimo per Valve (che ottiene il 5%, ma non meno di 0.01€), quindi Valve ha potenzialmente guadagnato un totale di 19.936,69 dollari dalle vendite di questa singola categoria di banana nell'arco di 24 ore.

Si tratta però dell'articolo più comune, quindi viene venduto in grandi quantità; se prendiamo altre tipologie di oggetti, possiamo vedere che le cifre sono più contenute. La Banana arcobaleno, ad esempio, è attualmente quotata a circa 0,75 dollari, ma in genere se ne vendono meno di 50 all'ora, invece delle migliaia delle tipologie più comuni. L'oggetto più costoso, la Crypticnana di cui esistono solo 25 esemplari, è stato venduto quattro volte per un valore superiore a 1.000 dollari dal 17 giugno.

Per quanto riguarda il motivo della popolarità del prodotto, il membro del team di sviluppo "Hery" ha dichiarato a Polygon che Banana è un "glitch di denaro infinito" della vita reale. "Credo che il motivo per cui ha preso piede sia perché si tratta di un trucco legale di denaro infinito", ha detto Hery. "Gli utenti fanno soldi con un gioco gratuito vendendo oggetti virtuali gratuiti".

Gli autori hanno anche ammesso che Banana ha avuto un problema di bot all'inizio, con solo un terzo di tutti i partecipanti che erano giocatori reali. Resta da vedere se questa cifra sia cambiata o meno da quando Banana è esploso, anche se Hery ha detto che il team di sviluppo ha contattato Valve per chiedere aiuto per il problema.

Ovviamente stanno arrivando già vari cloni.