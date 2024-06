Banana spinge al successo vari cloni, Steam si sta riempiendo?

Il successo di Banana non è passato inosservato e Steam va riempiendosi di cloni, molti dei quali capaci di ottenere risultati buoni, quando non proprio ottimi. Le meccaniche di gioco sono le stesse: bisogna cliccare per far salire un contatore. L'economia che regola questi giochi è identica: avviandoli e tenendoli attivi (anche se non ce n'è bisogno, visto che si ottengono gli stessi risultati riavviandoli dopo tot ore) si ottengono degli oggetti vendibili sul mercato di Steam per pochi spiccioli.