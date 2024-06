La serie Overwatch ha raggiunto una grande quantità di giocatori, come svelato dal trailer della Stagione 11

Non male davvero, considerando anche tutte le polemiche in cui è stata coinvolta la serie nel corso degli anni. Naturalmente va considerato che stiamo parlando di quello che attualmente è un free-to-play (l'originale fu pubblicato con un prezzo premium), ma i complimenti valgono lo stesso.

Blizzard ha pubblicato un nuovo video di Overwatch 2 dedicato alla stagione 11, chiamata Super Mega Ultrawatch, in cui viene svelato anche il numero complessivo di giocatori che hanno transitato per i due capitoli che formano la serie: più di 100 milioni .

Super eroi

Il trailer di suo mostra anche alcuni dei contenuti principali della stagione 11, dedicata ai super eroi. Quindi abbiamo delle skin a tema, come quella che trasforma Genji Shimada in Ultrawatch Genji, oppure quella che trasforma Cole Cassidy in Ultrawatch Cassidy o ancora quella di Vivian Chase che la rende Ultrawatch Sojourn. Anche Ana Amari ha la sua skin a tema, che la trasforma in Ultrawatch Ana, per non parlare di Hammond che diventa Ultrawatch Wrecking Ball.

Insomma, il mondo di Overwatch 2 si riempirà di super eroi. Quando? Ma il 20 giugno, quando l'aggiornamento relativo sarà reso disponibile per tutti. Naturalmente ci saranno anche i super cattivi, come Calamity Empress Ashe, e ci saranno dei ritorni, come la pucciosa Pink Mercy. Il filmato fa una carrellata delle nuove skin e dei nuovi contenuti, mostrando anche alcune delle nuove armi e i dettagli delle mappe che sono state modificate per l'occasione. Insomma, cè davvero molto in ballo.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Overwatch 2 è disponibile per PC, Xbox One, PS4, PS5, Nintendo Switch e Xbox Series X/S.